الشرطة البرتغالية تعتقل 13 شخصاً خلال احتجاجات بشأن أزمة الإسكان

لشبونة-سانا



أوقفت الشرطة البرتغالية اليوم الأحد 13 شخصاً خلال تفكيك مخيمات احتجاجية في مدينتي لشبونة وبورتو، في إطار احتجاجات متواصلة بشأن أزمة الإسكان وارتفاع أسعار الإيجارات.



وذكرت وكالة فرانس برس أن قوات مكافحة الشغب نفذت مداهمات فجر اليوم استهدفت مخيمين للمتظاهرين في ساحة روسيو بلشبونة وساحة دوم جواو الأول في بورتو.



وأشارت الشرطة إلى أن المحتجين رفضوا الامتثال لأوامر فض الاعتصام، كما تعرض عناصرها للرشق بالقوارير والطلاء أثناء العملية، مبينةً أن 13 من عناصرها أصيبوا بجروح.



وفي المقابل، أكدت مجموعة “أكامبادا لشبوة” المنظمة للاحتجاجات إصابة أكثر من 30 متظاهراً، بينهم عشرة احتاجوا إلى العلاج في المستشفى، متهمة الشرطة باستخدام العنف المفرط.



وتأتي هذه الاحتجاجات رفضاً لمشاريع حكومية يقول المحتجون إنها ستسهل إخلاء المستأجرين، وتؤدي إلى مزيد من الارتفاع في أسعار السكن، في وقت تشهد فيه البرتغال أزمة إسكان متفاقمة.