الحركة الطلابية في فرنسا تعلن استئناف إغلاق المدارس الثانوية ‏

باريس-سانا
أعلنت حركة طلاب المدارس الثانوية في فرنسا اليوم الأحد، عن استئناف إغلاق المدارس اعتباراً من يوم غد الإثنين، وذلك في إطار الاحتجاجات المستمرة التي تشهدها البلاد.
ونقلت وكالة فرانس برس عن بيار سورزا قائد الحركة قوله: إن الحراك الاحتجاجي سيزداد زخماً وستغلق بعض المدارس أبوابها اعتباراً من يوم غد الإثنين.
واندلعت احتجاجات واسعة في فرنسا على غلاء المعيشة، بعد أسابيع من تظاهرات نظّمها تلاميذ مدارس ثانوية احتجاجاً على ظروف التعليم المتدهورة.
ويوم الإثنين الماضي، أعلنت الحكومة الفرنسية عن سلسلة من التدابير استجابةً لمطالب المتظاهرين، بما فيها الاستعاضة عن منصّة التوجيه الجامعي، وتوفير قروض لترميم المدارس، لكن الطلاب اعتبروا أن هذه التدابير غير كافية.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعا من جهته إلى استئناف التعليم في المدارس في أجواء هادئة، مؤكّداً أنه تمّ “الاستماع إلى صوت الشباب”.