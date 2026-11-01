الحركة الطلابية في فرنسا تعلن استئناف إغلاق المدارس الثانوية ‏

باريس-سانا‏

أعلنت حركة طلاب المدارس الثانوية في فرنسا اليوم الأحد، عن استئناف إغلاق ‏المدارس اعتباراً من يوم غد الإثنين، وذلك في إطار الاحتجاجات المستمرة التي ‏تشهدها البلاد.‏

ونقلت وكالة فرانس برس عن بيار سورزا قائد الحركة قوله: إن الحراك الاحتجاجي ‏سيزداد زخماً وستغلق بعض المدارس أبوابها اعتباراً من يوم غد الإثنين.‏

واندلعت احتجاجات واسعة في فرنسا على غلاء المعيشة، بعد أسابيع من تظاهرات ‏نظّمها تلاميذ مدارس ثانوية احتجاجاً على ظروف التعليم المتدهورة.‏

ويوم الإثنين الماضي، أعلنت الحكومة الفرنسية عن سلسلة من التدابير استجابةً ‏لمطالب المتظاهرين، بما فيها الاستعاضة عن منصّة التوجيه الجامعي، وتوفير قروض ‏لترميم المدارس، لكن الطلاب اعتبروا أن هذه التدابير غير كافية.‏

‏ وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعا من جهته إلى استئناف التعليم في ‏المدارس في أجواء هادئة، مؤكّداً أنه تمّ “الاستماع إلى صوت الشباب”.‏