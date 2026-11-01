مقتل امرأة وطفلة جراء استهداف ميليشيا الحوثي منزلاً غرب تعز ‏

عدن-سانا
قُتلت امرأة وطفلة يمنيتان وأصيبت امرأة أخرى، اليوم الأحد، جراء استهداف ميليشيا الحوثي منزلاً في غرب مدينة تعز بطائرة مسيّرة.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر محلي قوله: إن القصف استهدف حي التبدد في منطقة المطار القديم غرب المدينة، ما أسفر عن مقتل امرأة وطفلة تبلغ من العمر ثماني سنوات، وإصابة امرأة أخرى، فضلاً عن إلحاق أضرار بالمنزل وممتلكات خاصة بالمواطنين.
ويأتي هذا الاستهداف في سياق الهجمات المتواصلة للميليشيا على الأحياء السكنية، والمناطق المأهولة في مدينة تعز.
وكانت امرأة يمنية قُتلت وأصيب خمسة مدنيين آخرين، بينهم طفل، أول أمس يوم الجمعة الماضي، جراء قصف وعمليات قنص نفذتها ميليشيا الحوثي في مناطق متفرقة من محافظة تعز.