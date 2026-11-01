مقتل امرأة وطفلة جراء استهداف ميليشيا الحوثي منزلاً غرب تعز ‏

عدن-سانا‏

قُتلت امرأة وطفلة يمنيتان وأصيبت امرأة أخرى، اليوم الأحد، جراء استهداف ميليشيا ‏الحوثي منزلاً في غرب مدينة تعز بطائرة مسيّرة.‏

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر محلي قوله: إن القصف استهدف حي التبدد في ‏منطقة المطار القديم غرب المدينة، ما أسفر عن مقتل امرأة وطفلة تبلغ من العمر ‏ثماني سنوات، وإصابة امرأة أخرى، فضلاً عن إلحاق أضرار بالمنزل وممتلكات ‏خاصة بالمواطنين.‏

ويأتي هذا الاستهداف في سياق الهجمات المتواصلة للميليشيا على الأحياء السكنية، ‏والمناطق المأهولة في مدينة تعز.‏

وكانت امرأة يمنية قُتلت وأصيب خمسة مدنيين آخرين، بينهم طفل، أول أمس يوم الجمعة ‏الماضي، جراء قصف وعمليات قنص نفذتها ميليشيا الحوثي في مناطق متفرقة من ‏محافظة تعز.‏