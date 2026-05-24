في المكسيك وقبيل مونديال 2026… أرشيف كروي نادر يظهر إلى العلن

مكسيكو-سانا

تستعد المكسيك للمشاركة في استضافة نهائيات كأس العالم 2026، في وقت يشهد فيه المشهد الرياضي بروز مجموعة من المقتنيات التاريخية التي توثق مسيرة كرة القدم عبر عقود طويلة، ما يعكس قيمة الإرث الكروي وتطوره عبر الزمن.

ووفقًا لما نقلته شبكة CNN اليوم الأحد، كشف أحد هواة جمع المقتنيات عن أرشيف كروي نادر يضم قطعاً تاريخية تمتد لنحو خمسين عاماً، موضحاً أهمية هذه المجموعة في حفظ ذاكرة اللعبة وتوثيق محطاتها البارزة.

ويُتوقع أن يثير هذا الأرشيف اهتمام عشاق كرة القدم والباحثين في تاريخها، وخاصة مع اقتراب انطلاق كأس العالم 2026 وما يصاحبه من تسليط الضوء على الجوانب التاريخية والثقافية للعبة.