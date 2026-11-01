كوريا الشمالية تختبر رأساً حربياً عنقودياً مخصصاً للصواريخ الباليستية

بيونغ يانغ-سانا‏

أجرت كوريا الشمالية اختباراً لقنبلة عنقودية قابلة للتركيب على صواريخ باليستية ‏تكتيكية، وتعهدت بتطوير ونشر أنواع مختلفة من الرؤوس الحربية العنقودية بحلول ‏نهاية العام الجاري.‏

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية “‏KCNA‏” أن إدارة الصواريخ أجرت ‏الاختبار أمس السبت، لتقييم الفعالية التدميرية للرأس الحربي ومدى ملاءمته للظروف ‏القتالية، مشيرةً إلى أن قدرته التدميرية القصوى تتيح تغطية مساحة تتراوح بين 12 ‏و13 هكتاراً.‏

وقال مسؤول في إدارة الصواريخ: إن الرؤوس الحربية العنقودية ستُصنف إلى أربع ‏فئات، بما يتيح للوحدات العسكرية اختيار النوع المناسب، وفقاً للأهداف والمهام ‏العملياتية.‏

من جهتها، نقلت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية عن الجيش الكوري الجنوبي، أنه ‏رصد عملية ‏الإطلاق، موضحاً أن الصاروخ أُطلق باتجاه البحر الأصفر من منطقة ‏جونغجو شمال ‏غرب كوريا الشمالية، وأنه حافظ على حالة تأهب قصوى بالتنسيق مع ‏الولايات المتحدة.‏

وكانت كوريا الشمالية أعلنت في 18 تشرين الأول الماضي، إجراء اختبار تحت الماء ‏لطوربيد جديد عالي السرعة والدقة، مزود بتقنيات الذكاء الاصطناعي، في إطار ‏مساعيها لتعزيز قدراتها البحرية.‏