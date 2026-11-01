كوريا الشمالية تختبر رأساً حربياً عنقودياً مخصصاً للصواريخ الباليستية

بيونغ يانغ-سانا
أجرت كوريا الشمالية اختباراً لقنبلة عنقودية قابلة للتركيب على صواريخ باليستية تكتيكية، وتعهدت بتطوير ونشر أنواع مختلفة من الرؤوس الحربية العنقودية بحلول نهاية العام الجاري.
وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية “KCNA” أن إدارة الصواريخ أجرت الاختبار أمس السبت، لتقييم الفعالية التدميرية للرأس الحربي ومدى ملاءمته للظروف القتالية، مشيرةً إلى أن قدرته التدميرية القصوى تتيح تغطية مساحة تتراوح بين 12 و13 هكتاراً.
وقال مسؤول في إدارة الصواريخ: إن الرؤوس الحربية العنقودية ستُصنف إلى أربع فئات، بما يتيح للوحدات العسكرية اختيار النوع المناسب، وفقاً للأهداف والمهام العملياتية.
من جهتها، نقلت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية عن الجيش الكوري الجنوبي، أنه رصد عملية الإطلاق، موضحاً أن الصاروخ أُطلق باتجاه البحر الأصفر من منطقة جونغجو شمال غرب كوريا الشمالية، وأنه حافظ على حالة تأهب قصوى بالتنسيق مع الولايات المتحدة.
وكانت كوريا الشمالية أعلنت في 18 تشرين الأول الماضي، إجراء اختبار تحت الماء لطوربيد جديد عالي السرعة والدقة، مزود بتقنيات الذكاء الاصطناعي، في إطار مساعيها لتعزيز قدراتها البحرية.