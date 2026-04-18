النواعير يتجاوز الشبيبة ويرتقي للمركز الثاني في دوري كرة السلة

حلب-سانا

تمكن فريق النواعير من تجاوز مضيفه الشبيبة 70-63 نقطة، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في حلب، ضمن منافسات الجولة السادسة من إياب الدوري السوري لكرة السلة للرجال.

وجاءت المباراة متكافئة بين الفريقين وتبادلا فيها التقدم على مدى أرباع اللقاء، حيث أنهى الشبيبة النصف الأول من المباراة متقدماً بفارق نقطة واحدة بواقع 32-31، لكن النواعير تدارك الموقف في الربعين الثالث والرابع، واستطاع حسم اللقاء بفارق 7 نقاط، ليعود إلى سكة الانتصارات بعد خسارته في الجولة الماضية أمام الكرامة.

بهذه النتيجة صعد النواعير للمركز الثاني على سلم الترتيب برصيد 23 نقطة، فيما تجمد رصيد الشبيبة عند 21 نقطة في المركز الخامس.

وكانت الجولة افتتحت أمس الجمعة بمباراتين، شهدتا فوز فريق حمص الفداء على مستضيفه أهلي حلب بنتيجة (76-69)، فيما تجاوز الحرية ضيفه الثورة بنتيجة (97-68).