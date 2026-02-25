مورك يتعادل مع شرطة حلب بدوري الدرجة الأولى بكرة القدم

إدلب-سانا

تعادل  مورك  مع شرطة حلب بدون أهداف، في اللقاء الذي أقيم بينهما اليوم على أرض الملعب البلدي في إدلب، ضمن منافسات ذهاب الجولة الخامسة من دوري الدرجة الأولى للرجال بكرة القدم.

وقال مدرب نادي شرطة حلب إدريس ماردلي في تصريح لسانا: إن المباراة كانت صعبة على الفريقين و نتيجة التعادل مقبولة لفريقنا.

⁠بدوره أشار يامن عبود مدرب نادي مورك، إلى تأثر فريقه سلباً بعدم جاهزية ملعب مورك وملاعب حماة بشكل عام.

يذكر أن دوري الدرجة الأولى لكرة القدم للرجال يقام بطريقة الذهاب والإياب بدور المجموعات، ويتأهل منها متصدر كل مجموعة إلى التجمع النهائي المؤهل لمصاف أندية الدرجة الممتازة.

