الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يعلن موعد نهائيات أمم إفريقيا

القاهرة-سانا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اليوم السبت، أن النسخة المقبلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا المقررة في كينيا وتنزانيا وأوغندا ستقام في الفترة من 19 حزيران إلى 17 تموز 2027.

وجاء في بيان للاتحاد القاري أن “الكاف سيعلن لاحقاً الدولة المضيفة لمباراة الافتتاح، وكذلك تلك التي ستحتضن المباراة النهائية”.

كان الاتحاد الإفريقي نفى تقارير صحافية أفادت بإمكان تأجيل البطولة إلى عام 2028، على اعتبار أن كينيا وأوغندا وتنزانيا ليست جاهزة بعد لاستضافتها.

وكانت النسخة السابقة من نهائيات كأس أمم إفريقيا أقيمت في المغرب.

