معسكر تدريبي لمنتخب سوريا للناشئات بكرة القدم في الإمارات

أبو ظبي-سانا

يجري منتخب سوريا للناشئات معسكراً تدريبياً في دولة الإمارات العربية المتحدة يبدأ غداً، في إطار تحضيراته للاستحقاقات الخارجية.

ويتخلل المعسكر لقاءين تحضيريين لمنتخبنا مع منتخب الإمارات وبنغلادش.

وضمت قائمة منتخبنا اللاعبات:
رهف نصرة، جولي الرفاعي، لين رستم، أمينة محمد، أليس ديب، سالي إسماعيل، تسنيم قطيش، نور جانودي، أمل عيسى، ماسة مينا، تالا حرب، جودي علوش، ليلاي إبراهيم، بيان عطو، نيفين بدور، ألمى سلوية، مياس ساري، آية حسين، نور سليمان، نور موسى، شام صقور، بشرى خليف.

ويستعد منتخبنا للمشاركة في تصفيات كأس آسيا للناشئات التي تستضيفها طاجكستان في الثالث عشر من الشهر الجاري.

