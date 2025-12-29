دوري كرة السلة للرجال للدرجة الأولى ينطلق في الخامس من الشهر القادم

FB IMG 17670356179112529 دوري كرة السلة للرجال للدرجة الأولى ينطلق في الخامس من الشهر القادم

دمشق-سانا

تنطلق منافسات الدوري السوري لكرة السلة لفئة الرجال لأندية الدرجة الأولى في الخامس من الشهر القادم بمشاركة 9 أندية.

ويقص فريقا الجيش والوحدة شريط افتتاح الدوري عندما يلتقيان بالمباراة الأولى على ملعب صالة نادي الوحدة في دمشق.

وتستكمل الجولة الأولى الثلاثاء القادم بمباراة تجمع النواعير مع حمص الفداء على أرض صالة ناصح علواني في حماة.

وفي صالة غزوان أبو زيد في حمص تقام الأربعاء المقبل مباراة الكرامة مع أهلي حلب، فيما تحتضن صالة الشبيبة في حلب مباراة الديربي ما بين الشبيبة والحرية.

وتختتم الجولة الأولى في التاسع من الشهر القادم بلقاء يجمع الثورة والنواعير في صالة الوحدة بدمشق.

ويشارك في بطولة الدوري 9 فرق وهي الوحدة والجيش والثورة وأهلي حلب والشبيبة والحرية والكرامة وحمص الفداء والنواعير.

مشاركة فاعلة لرياضيي ذوي الاحتياجات الخاصة ببطولة الإرادة لكرة الطاولة في درعا
ميسي يحطم رقماً قياسياً جديداً في عالم كرة القدم
برشلونة يتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
منتخب سوريا يتحضر للقاء نظيره الباكستاني في تصفيات كأس آسيا
منتخب سوريا الأولمبي لكرة القدم يخسر أمام نظيره الأردني ودياً
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك