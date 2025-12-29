دوري كرة السلة للرجال للدرجة الأولى ينطلق في الخامس من الشهر القادم

دمشق-سانا

تنطلق منافسات الدوري السوري لكرة السلة لفئة الرجال لأندية الدرجة الأولى في الخامس من الشهر القادم بمشاركة 9 أندية.

ويقص فريقا الجيش والوحدة شريط افتتاح الدوري عندما يلتقيان بالمباراة الأولى على ملعب صالة نادي الوحدة في دمشق.

وتستكمل الجولة الأولى الثلاثاء القادم بمباراة تجمع النواعير مع حمص الفداء على أرض صالة ناصح علواني في حماة.

وفي صالة غزوان أبو زيد في حمص تقام الأربعاء المقبل مباراة الكرامة مع أهلي حلب، فيما تحتضن صالة الشبيبة في حلب مباراة الديربي ما بين الشبيبة والحرية.

وتختتم الجولة الأولى في التاسع من الشهر القادم بلقاء يجمع الثورة والنواعير في صالة الوحدة بدمشق.

ويشارك في بطولة الدوري 9 فرق وهي الوحدة والجيش والثورة وأهلي حلب والشبيبة والحرية والكرامة وحمص الفداء والنواعير.