مياه الحسكة تنفذ صيانة شاملة لمحطة علوك لتعزيز إمدادات المياه في المنطقة

الحسكة-سانا

تواصل الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الحسكة، تنفيذ أعمال الصيانة والفحص الفني الشامل لمحطة مياه علوك الواقعة بريف رأس العين شمال الحسكة، وذلك ضمن خطة متكاملة تهدف إلى إعادة تأهيل المحطة ورفع كفاءتها التشغيلية.

وتشمل الأعمال الكشف على التجهيزات الرئيسية وإصلاح الأجزاء المتضررة، إلى جانب تقييم الوضع الفني وتحديد الاحتياجات اللازمة لضمان تشغيل مستقر.

وأوضح مدير المحطة المهندس عمر السالم لـ سانا، أن الاعمال تهدف إلى الإسراع في إعادة تشغيل المحطة وتحسين خدمات المياه للأهالي، مع التنسيق مع شركة الكهرباء لتأمين التغذية الكهربائية من محطة متنقلة في الدرباسية.

وأكد السالم أن الجهات الحكومية تولي اهتماماً كبيراً للانتهاء من الأعمال وتشغيل المحطة، وذلك في إطار معالجة واقع المياه، وإنهاء معاناة المواطنين في المحافظة.

وكانت فرق وزارة الطاقة دخلت في الـ 8 من الشهر الجاري محطة مياه علوك، وبدأت أعمال التقييم تمهيداً لإعادة تشغيلها، وذلك في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى إعادة تأهيل وتشغيل المنشآت الحيوية، وتحسين واقع الخدمات الأساسية في المنطقة.

