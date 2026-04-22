بمشاركة سوريا.. انطلاق دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية في الصين

بكين-سانا

بمشاركة سوريا بمنتخبين للرجال والسيدات بكرة الطائرة، انطلقت اليوم الأربعاء في مدينة سانيا بمقاطعة هاينان الصينية دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية في نسختها السادسة.

ويشارك في هذه النسخة أكثر من 1700 رياضي ورياضية يمثلون 45 دولة ومنطقة آسيوية، في منافسات، ستتواصل حتى الـ 30 من الشهر الجاري، وسط برنامج حافل يشمل 14 لعبة رياضية، و15 تخصصاً مختلفاً.

الدورة التي تقام تحت إشراف المجلس الأولمبي الآسيوي، تحمل أهمية خاصة حيث تأتي بعد توقف لعدة سنوات، لتعيد إحياء الحدث القاري الذي انطلق لأول مرة عام 2008.

الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك