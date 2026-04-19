مانشستر سيتي يشعل المنافسة على لقب الدوري الإنكليزي

لندن-سانا

أشعل مانشستر سيتي المنافسة على لقب الدوري الإنكليزي لكرة القدم، بعد فوزه على ضيفه آرسنال 2-1، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد، في قمة مباريات الجولة 33 من بطولة الدوري.

سجل كل من ريان شرقي في الدقيقة 16، وإيرلينغ هالاند في الدقيقة 65، هدفي مانشستر سيتي، فيما دوّن كاي هافيرتس هدف الضيوف في الدقيقة 18.

وبهذه النتيجة قلص مانشستر سيتي الفارق مع آرسنال المتصدر إلى 3 نقاط، ليعزز مركز في المركز الثاني برصيد 67 نقطة، فيما يتصدر آرسنال برصيد 70 نقطة، علماً أن السيتي يملك مباراة مؤجلة أمام بيرنلي.

وفي مباراة ثانية خطف ليفربول الفوز من مستضيفه إيفرتون 2-1، ضمن ديربي الميرسيسايد.

وافتتح النجم المصري محمد صلاح التسجيل لليفربول في الدقيقة 29، فيما عادل لأصحاب الأرض بيتو من غينيا بسياو 54.

وفي الثواني الأخيرة للقاء دوّن فيرجيل فان دايك على هدف الانتصار برأسية مميزة في الدقيقة 101.

وأصبح رصيد ليفربول 55 نقطة في المركز الخامس، فيما توقف رصيد إيفرتون عند النقطة 47 في المركز العاشر.

وفي مباراة أخرى حقق أستون فيلا انتصاراً مثيراً على ضيفه سندرلاند 4-3، كما حقق نوتينغهام فورست الفوز 4-1 على ضيفه بيرنلي.