اختتام بطولة شهداء تسيل الكروية بدرعا

درعا- سانا

فاز نادي جاسم على نادي الشجرة بسبعة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة النهائية لبطولة شهداء تسيل، التي اختتمت مساء اليوم الإثنين على أرض ملعب مدينة تسيل الرياضية.

رئيس المراكز التدريبية في مديرية الرياضة والشباب بدرعا أحمد الغانم قال بتصريح لسانا: إن المديرية تشجع مثل هذه البطولات التي تشكل رافداً أساسياً للأندية، فضلاً عن دورها في رفع المستوى الفني و التدريبي للاعبين.

لاعب نادي الشجرة أنور محاسنة أشار إلى أن البطولة كانت متميزة و اتسمت بالندية و المشاركة الفاعلة و الحضور الجماهيري الملفت.

وأقيمت البطولة بمشاركة 32 فريقاً، وزعت على 8 مجموعات بالدور الأول الذي تأهل بنهايته الأول و الثاني من كل مجموعة للدور الثاني.

