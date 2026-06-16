سباق مشتعل منذ البداية على جائزة الحذاء الذهبي في بطولة ‏كأس العالم 2026‏

واشنطن-سانا
يتصدر مهاجم المنتخب الأمريكي، فولارين بالوغون، سباق الحذاء الذهبي، وهي الجائزة المخصصة لهداف بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026.
وأحرز مهاجم موناكو، البالغ من العمر 25 عاماً، هدفين في الشوط الأول من فوز الولايات المتحدة الأمريكية، صاحبة الأرض، على باراغواي بنتيجة 4 -1 في مباراتها الافتتاحية ضمن المجموعة الرابعة، ليصبح أول لاعب يسجل أكثر من هدف في مباراة واحدة للمنتخب الأمريكي في كأس العالم منذ عام 1930.
بدوره سجل كاي هافرتز، نجم أرسنال، هدفين لألمانيا في فوزها الكبير 7-1 على كوراساو الوافدة الجديدة إلى كأس العالم، في افتتاح منافسات المجموعة الخامسة، لينضم إلى اللاعب الأمريكي في صدارة ترتيب الهدافين، ثم لحقه ياسين العياري نجم منتخب السويد، بعد تسجيله ثنائية في الفوز على تونس بنتيجة 5-1، قبل أن ينجح إليجا جست نجم نيوزيلندا في تسجيل هدفين في مباراة منتخب بلاده ضد إيران.
ومن المنتظر أن يشهد ترتيب الهدافين تغيرات كبيرة خلال الأيام والأسابيع المقبلة بمشاركة 48 منتخباً في البطولة.
ويُمنح الحذاء الذهبي للاعب الذي يسجل أكبر عدد من الأهداف في نهائيات البطولة، وفي حال تساوي لاعبَين أو أكثر في عدد الأهداف، يُحتكم إلى عدد التمريرات الحاسمة صناعة الأهداف، وإذا استمر التعادل بعد احتساب عدد التمريرات الحاسمة، يُنظر إلى إجمالي دقائق اللعب في البطولة، على أن تُمنح الأفضلية للاعب الذي خاض عدداً أقل من الدقائق.