سباق مشتعل منذ البداية على جائزة الحذاء الذهبي في بطولة ‏كأس العالم 2026‏

واشنطن-سانا

يتصدر مهاجم المنتخب الأمريكي، فولارين بالوغون، سباق ‏الحذاء الذهبي، وهي الجائزة المخصصة لهداف بطولة كأس ‏العالم لكرة القدم 2026‌‎.

وأحرز مهاجم موناكو، البالغ من العمر 25 عاماً، هدفين في ‏الشوط الأول من فوز الولايات المتحدة الأمريكية، صاحبة ‏الأرض، على باراغواي بنتيجة 4 -1 في مباراتها الافتتاحية ‏ضمن المجموعة الرابعة، ليصبح أول لاعب يسجل أكثر من ‏هدف في مباراة واحدة للمنتخب الأمريكي في كأس العالم منذ ‏عام 1930‌‎.

بدوره سجل كاي هافرتز، نجم أرسنال، هدفين لألمانيا في ‏فوزها الكبير 7-1 على كوراساو الوافدة الجديدة إلى كأس ‏العالم، في افتتاح منافسات المجموعة الخامسة، لينضم إلى ‏اللاعب الأمريكي في صدارة ترتيب الهدافين، ثم لحقه ياسين ‏العياري نجم منتخب السويد، بعد تسجيله ثنائية في الفوز على ‏تونس بنتيجة 5-1، قبل أن ينجح إليجا جست نجم نيوزيلندا في ‏تسجيل هدفين في مباراة منتخب بلاده ضد إيران‎.‎

ومن المنتظر أن يشهد ترتيب الهدافين تغيرات كبيرة خلال الأيام ‏والأسابيع المقبلة بمشاركة 48 منتخباً في البطولة‎.‎

ويُمنح الحذاء الذهبي للاعب الذي يسجل أكبر عدد من الأهداف ‏في نهائيات البطولة، وفي حال تساوي لاعبَين أو أكثر في عدد ‏الأهداف، يُحتكم إلى عدد التمريرات الحاسمة صناعة الأهداف، ‏وإذا استمر التعادل بعد احتساب عدد التمريرات الحاسمة، يُنظر ‏إلى إجمالي دقائق اللعب في البطولة، على أن تُمنح الأفضلية ‏للاعب الذي خاض عدداً أقل من الدقائق‎.‎