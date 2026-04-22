عمال الطبقة يفوز على عمال الرقة بثلاثية في دوري الشباب لكرة القدم بالرقة

2G0A6869 عمال الطبقة يفوز على عمال الرقة بثلاثية في دوري الشباب لكرة القدم بالرقة

الرقة-سانا

فاز عمال الطبقة على عمال الرقة بثلاثة أهداف دون مقابل، في منافسات دوري فئة الشباب للدرجة الثانية، ضمن بطولة محافظة الرقة لكرة القدم.

2G0A6850 عمال الطبقة يفوز على عمال الرقة بثلاثية في دوري الشباب لكرة القدم بالرقة

وسجل أهداف عمال الطبقة يوسف الجزار في الدقيقة الـ 4، وباسل الجاسم في الدقيقة الـ 47، قبل أن يختتم يوسف الجزار أهداف عمال الطبقة بتسجيل الهدف الثالث لفريقه، والثاني له بالمباراة في الدقيقة الـ 85.

وتأتي هذه المباراة ضمن منافسات البطولة التي تنظمها اللجنة الفنية لكرة القدم في الرقة، بمشاركة 3 فرق، وهي عمال الرقة وعمال الطبقة ومعدان، على أن يتأهل فريق واحد إلى التجمع النهائي.

تشغيل تجريبي لبئر جديدة في قرية العجمي بريف درعا ضمن حملة “أبشري حوران”
المالية وهيئة المنافذ البرية والبحرية تناقشان آليات التنسيق المالي والجمركي
قرى اللجاة في درعا… صمود في وجه الدمار وغياب للخدمات الأساسية
محافظ حلب: نسعى مع الأطراف المعنية إلى التهدئة ووقف الاشتباكات
مسير رياضي بالدراجات الهوائية بدمشق بمناسبة اليوم العالمي لداء السكري
