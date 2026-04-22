عمال الطبقة يفوز على عمال الرقة بثلاثية في دوري الشباب لكرة القدم بالرقة

الرقة-سانا

فاز عمال الطبقة على عمال الرقة بثلاثة أهداف دون مقابل، في منافسات دوري فئة الشباب للدرجة الثانية، ضمن بطولة محافظة الرقة لكرة القدم.

وسجل أهداف عمال الطبقة يوسف الجزار في الدقيقة الـ 4، وباسل الجاسم في الدقيقة الـ 47، قبل أن يختتم يوسف الجزار أهداف عمال الطبقة بتسجيل الهدف الثالث لفريقه، والثاني له بالمباراة في الدقيقة الـ 85.

وتأتي هذه المباراة ضمن منافسات البطولة التي تنظمها اللجنة الفنية لكرة القدم في الرقة، بمشاركة 3 فرق، وهي عمال الرقة وعمال الطبقة ومعدان، على أن يتأهل فريق واحد إلى التجمع النهائي.