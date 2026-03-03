أربع مباريات مثيرة الليلة في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم

دمشق-سانا

تقام الليلة أربع مباريات مثيرة في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، تحمل معها صراعاً بين فرق تبحث عن تحسين مواقعها في جدول الترتيب، وأخرى تسعى للهروب من مناطق الخطر.

وفي أبرز مباريات الليلة، يحلّ ليفربول ضيفاً على وولفرهامبتون في مواجهة مهمة للطرفين، إذ يسعى ليفربول (المركز الخامس)، لتقليص الفارق مع فرق المقدمة، بينما يأمل وولفرهامبتون (المركز الأخير) في استغلال عاملي الأرض، والجمهور لتحقيق مفاجأة، وخصوصاً بعد أن تحسّنت معنويات لاعبيه بشكل ملحوظ بفضل نتائجه الإيجابية الأخيرة على أرضه.

وفي مواجهة متكافئة وقوية، يدخل بورنموث (المركز العاشر) مباراته مع نظيره برينتفورد (السابع)، وعينه على نقاط المباراة الثلاث، حيث يبحث الفريق عن الفوز لاستعادة توازنه، وتحسين موقعه في جدول الترتيب، في حين يطمح برينتفورد إلى مواصلة سلسلة انتصاراته على بورنموث، بعد تفوقه في آخر خمس مواجهات مباشرة بين الفريقين، سواء في الدوري الإنكليزي، أو كأس الكاراباو.

ويستضيف بيرنلي (التاسع عشر) نظيره إيفرتون (الثامن) في مباراة تمثل فرصة مهمة لإيفرتون، لتعزيز موقعه، والتقدم نحو المراكز الأوروبية، بينما يسعى بيرنلي لتحقيق الفوز أمام جماهيره، وتقليص الفارق، مع فرق الأمان والهروب من شبح الهبوط في الجولات المتبقية من الموسم.

وفي مباراة متوازنة، يواجه سندرلاند (الثاني عشر) على أرضه ليدز يونايتد (الخامس عشر) في لقاء عنوانه الندية، فسندرلاند يريدها استمراراً لسلسلة نتائجه الإيجابية على ملعبه التي ساعدته على الابتعاد عن منطقة الهبوط، بينما يبحث ليدز يونايتد عن الفوز، للخروج من منطقة الخطر، وتعزيز موقعه في جدول الترتيب.