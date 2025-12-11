من احتفالات أهالي حمص عقب التصويت بإلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب “قانون قيصر”

قائمة الصور 1/4
دائرة الحراج في تلكلخ تستعد لإعادة تأهيل المواقع المتضررة من حرائق وادي النصارى
ورشة رسم تفاعلية للأطفال في ختام نشاطات برنامج العطلة الانتصافية بثقافي حمص
مراسل سانا: وصول باخرة محملة بـ ٥٦٠٠ طن من مادة البنزين إلى مصب الشركة السورية للنفط في مدينة بانياس
اليوم الثاني من الفعالية الثقافية صور من التراث السوري التي تنظمها وزارة الثقافة على مسرح دار الأوبرا بدمشق
وزير التعليم العالي يستمع إلى شكاوى الطلاب والهيئة التدريسية في فروع الجامعات بدرعا
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك