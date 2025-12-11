من احتفالات أهالي حمص عقب التصويت بإلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب “قانون قيصر” منذ 4 دقائق قائمة الصور 1/4 دائرة الحراج في تلكلخ تستعد لإعادة تأهيل المواقع المتضررة من حرائق وادي النصارى ورشة رسم تفاعلية للأطفال في ختام نشاطات برنامج العطلة الانتصافية بثقافي حمص مراسل سانا: وصول باخرة محملة بـ ٥٦٠٠ طن من مادة البنزين إلى مصب الشركة السورية للنفط في مدينة بانياس اليوم الثاني من الفعالية الثقافية صور من التراث السوري التي تنظمها وزارة الثقافة على مسرح دار الأوبرا بدمشق وزير التعليم العالي يستمع إلى شكاوى الطلاب والهيئة التدريسية في فروع الجامعات بدرعا صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:إلغاء “قانون قيصر”حمص مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك 3 من احتفالات أهالي حماة في ساحة العاصي عقب التصويت بإلغاء قانون قيصر منذ 3 دقائق 4 من احتفالات أهالي حمص عقب التصويت بإلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب “قانون قيصر” منذ 4 دقائق الطائرة الصينية دون طيار ‘جيوتيان’ تنجح في رحلتها التجريبية الأولى منذ 7 دقائق 7 احتفالات أهالي اللاذقية عقب تصويت مجلس النواب الأمريكي لصالح إلغاء “قانون قيصر” منذ 9 دقائق