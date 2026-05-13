باريس سان جيرمان يحرز لقب الدوري الفرنسي للمرة الخامسة توالياً

photo 2026 05 14 00 05 50 باريس سان جيرمان يحرز لقب الدوري الفرنسي للمرة الخامسة توالياً

باريس-سانا

أحرز باريس سان جيرمان لقب الدوري الفرنسي بكرة القدم للمرّة الـ 14 في تاريخه، بعد فوزه على مضيفه لانس 2-0، في مباراة مؤجلة أقيمت بينهما اليوم الأربعاء.

سجل كل من خفيشا كفاراتسخيليا في الدقيقة 29، وإبراهيم مباي في الدقيقة 90+3، هدفي الفريق الباريسي.

بهذه النتيجة رفع الفريق الباريسي رصيده في الصدارة إلى 76 نقطة، فيما جاء لانس في مركز الوصافة بـ67 نقطة، لينجح سان جيرمان في حسم اللقب الخامس على التوالي والرابع عشر في تاريخه.

ويستعدّ باريس سان جيرمان، الفريق الأكثر تتويجاً بلقب الدوري الفرنسي، للدفاع عن لقبه في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام أرسنال الإنكليزي في الثلاثين من الشهر الجاري.

نادي الشبيبة يفوز على الحرية بدوري كرة السلة للرجال
ستراسبورغ يخطف فوزاً غالياً أمام مضيفه لوريان في الدوري الفرنسي
أهلي حلب يفوز بصعوبة على الحرية في دوري كرة السلة للرجال
آرسنال يخسر جهود بوكايو ساكا للإصابة
6 أندية عربية في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك