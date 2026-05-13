باريس سان جيرمان يحرز لقب الدوري الفرنسي للمرة الخامسة توالياً

أحرز باريس سان جيرمان لقب الدوري الفرنسي بكرة القدم للمرّة الـ 14 في تاريخه، بعد فوزه على مضيفه لانس 2-0، في مباراة مؤجلة أقيمت بينهما اليوم الأربعاء.

سجل كل من خفيشا كفاراتسخيليا في الدقيقة 29، وإبراهيم مباي في الدقيقة 90+3، هدفي الفريق الباريسي.

بهذه النتيجة رفع الفريق الباريسي رصيده في الصدارة إلى 76 نقطة، فيما جاء لانس في مركز الوصافة بـ67 نقطة، لينجح سان جيرمان في حسم اللقب الخامس على التوالي والرابع عشر في تاريخه.

ويستعدّ باريس سان جيرمان، الفريق الأكثر تتويجاً بلقب الدوري الفرنسي، للدفاع عن لقبه في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام أرسنال الإنكليزي في الثلاثين من الشهر الجاري.