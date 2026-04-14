ليفربول ينشد “ريمونتادا” تاريخية أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

لندن-سانا

يعلق نادي ليفربول الإنكليزي آمالاً عريضة على قلب الطاولة على ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، بتوقيت دمشق، على ملعب آنفيلد، في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.

ويدخل ليفربول المواجهة تحت ضغط الحاجة لانتفاضة استثنائية بعد سقوطه ذهاباً في ملعب “حديقة الأمراء” بهدفين دون مقابل، حيث يحتاج ليفربول للفوز بفارق ثلاثة أهداف لحسم التأهل المباشر إلى المربع الذهبي.

وتمثل مباراة الليلة تحدياً خاصاً لـ محمد صلاح، لكونها قد تكون الأخيرة قارياً بقميص ليفربول، ما يجعل خبرته وقدرته على الحسم من أنصاف الفرص الورقة الأهم في مشروع المدرب لقلب موازين اللقاء مبكراً، وتحمل المباراة طابعاً ثأرياً لليفربول الذي غادر النسخة الماضية أمام الفريق الفرنسي بركلات الترجيح.

وفي المقابل، يدخل باريس سان جيرمان “حامل اللقب” اللقاء بقيادة المدرب لويس إنريكي ومعنويات مرتفعة، ساعياً لتأكيد تفوقه في الذهاب، ورغم إدراك “الباريسيين” صعوبة الأجواء في “آنفيلد”، إلا أن الفريق يعول على الهدوء التكتيكي للحفاظ على بطاقة العبور.

وفي التصريحات التي سبقت اللقاء، ركز مدرب ليفربول آرني سلوت على العامل النفسي والتاريخي للملعب، مؤكداً أن العودة ليست مستحيلة بقوله: “نحن نتحدث عن التأخر بهدفين، وفي كرة القدم وبالتحديد في هذا الملعب، رأينا أموراً أصعب بكثير قد حسمت، نحتاج لليلة كاملة من التركيز والضغط منذ الدقيقة الأولى”.

من جانبه، أكد مدرب باريس سان جيرمان لويس إنريكي أن فريقه لن يذهب للدفاع عن نتيجة الذهاب، مبيناً أنه سيدخل المباراة وكأن النتيجة (0-0)، وأضاف: “هدفنا هو الفوز وتسجيل الأهداف لقتل أي أمل للمنافس”.

يشار إلى أن لجنة الحكام في الاتحاد الأوروبي أوكلت مهمة إدارة اللقاء لطاقم تحكيم إيطالي بقيادة ماوريتسيو مارياني، يعاونه دانييلي بياندوني وألبرتو تيجوني، فيما يتولى ماركو دي بيلو مسؤولية غرفة تقنية الفيديو “VAR”.