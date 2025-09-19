الجمعية السورية للخيول العربية الأصيلة تقيم السباق السابع في مهرجان ربيع حماة

حماة-سانا

ضمن فعاليات مهرجان ربيع حماة، أقيم اليوم السباق الدوري السابع للخيول العربية الأصيلة، الذي نظمته الجمعية السورية للخيول العربية الأصيلة ونادي الفروسية بحماة، بالتعاون مع وزارة الزراعة.

وشارك في السباق 80 جواداً، تنافست على مضمار نادي الفروسية في مدينة حماة على 8 أشواط.

وأوضح مدير الرياضة في المحافظة باسم مكرم كيلاني، في تصريح لسانا، أن السباق حظي بمشاركة واسعة من مختلف المحافظات، وشكل إضافة متميزة إلى فعاليات مهرجان الربيع في حماة، ما يساهم في إحياء التراث الأصيل وتعزيز المشهد السياحي والثقافي في المحافظة.

وفي ختام الفعالية كرمت مديرية الرياضة 24 متسابقاً فائزاً في المراكز الثلاثة الأولى في كل شوط من أشواط الفعالية، كما جرى تكريم عميد الفرسان السوريين عدنان قصار ومربي الخيول المشاركين في الفعالية، لدورهم في الحفاظ على رياضة الفروسية.

