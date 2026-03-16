سهرة كروية بين تشرين والوحدة في ختام الجولة 14 اليوم في الدوري الممتاز لكرة القدم

دمشق-سانا

تختتم اليوم منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الممتاز لكرة القدم بثلاث مواجهات تحمل في طياتها الكثير من الترقب، سواء على مستوى الصراع في مقدمة الترتيب، أو في مساعي الهروب من مناطق الخطر.

وتتجه الأنظار إلى ملعب اللاذقية البلدي الذي يستضيف أبرز المواجهات في العاشرة ليلاً بين تشرين والوحدة، في سهرة كروية عنوانها المتعة، والسرعة، إذ يسعى تشرين لتأكيد شخصيته القوية على أرضه وبين جماهيره، بينما يدخل الوحدة المواجهة، وهو يدرك أن الفوز في مثل هذه المباريات قد يغيّر شكل المنافسة بالكامل، ويمنحه الانفراد بالمركز الثاني لتضييق الخناق على المتصدر أهلي حلب.

وفي لقاء ثانٍ، يستضيف ملعب الفيحاء بدمشق مباراة الشرطة وأمية، حيث يبحث الشرطة عن تثبيت إيقاعه بعد أداء متذبذب في الجولات الماضية، بينما يسعى أمية لتحقيق نتيجة إيجابية تبعده عن تذيل الترتيب.

وعلى ملعب الجلاء بدمشق، يلتقي الكرامة والشعلة في مباراة يطمح فيها النسور لاستعادة الهيبة والاقتراب من فرق المقدمة، في حين يقاتل الشعلة لتغيير الصورة التي ظهر بها مؤخراً والابتعاد عن شبح الهبوط.

وكانت منافسات هذه الجولة قد شهدت فوزاً ثميناً لـ أهلي حلب على ضيفه جبلة بهدفين لهدف، فيما تعثر أهلي دمشق على أرضه أمام حطين بهدف وحيد، وفاز الطليعة على ضيفه الحرية بهدف دون رد، بينما حسم التعادل السلبي مواجهة الجيش وحمص الفداء، وحقق الفتوة فوزاً عريضاً على خان شيخون بخمسة أهداف لهدفين.