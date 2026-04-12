التعادل الإيجابي يحسم لقاء حمص الفداء وأهلي حلب في الدوري السوري الممتاز

حمص-سانا

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله اللقاء المؤجل من الدوري السوري الممتاز لكرة القدم الذي جمع فريقي حمص الفداء وأهلي حلب، اليوم الأحد، على أرض ملعب خالد بن الوليد في حمص.

وافتتح فريق حمص الفداء التسجيل عبر لاعبه عبد الهادي الدالي في الدقيقة الـ 37، قبل أن يتمكن أهلي حلب من إدراك التعادل قبل نهاية الشوط الأول، مستفيداً من أخطاء دفاعية، حيث سجل إبراهيم الزين هدف التعادل.

وبهذه النتيجة، رفع أهلي حلب رصيده إلى 37 نقطة ليحافظ على صدارة ترتيب الدوري، بينما وصل رصيد حمص الفداء إلى 31 نقطة في المركز الثالث.

افتتاح سوق خان الحرير الأثري في مدينة حلب
قائد الأمن الداخلي بحلب يشرف على الإجراءات بحق عناصر من تنظيم قسد اعتُقلوا بحي الأشرفية
محطة ضخ الجنديرية بريف اللاذقية تتعرّض للتخريب للمرة الثانية
السورية للطيران: معالجة تذاكر سفر المواطنين المهجرين من محافظة حلب بجميع مكاتب المؤسسة
حريق واسع في جبل الأكراد بريف اللاذقية وفرق الدفاع المدني والإطفاء تعمل على إخماده
