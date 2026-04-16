فيسيل كوبي الياباني يتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا

Untitled 19 فيسيل كوبي الياباني يتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا

الرياض-سانا

تأهل فيسيل كوبي الياباني إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة بكرة القدم، بعد فوزه على السد القطري بركلات الترجيح 5-4، في المباراة التي جرت بينهما اليوم في مدينة جدة السعودية ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

وانتهى الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل الإيجابي 3-3، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للفريق الياباني.

سجل كل من رافا موخيكا في الدقيقتين 6 و61، وفيرمينو في الدقيقة 66، أهداف الفريق القطري، في المقابل دوّن كل من يويا أوساكا في الدقيقة 24، ويوسوكي إيديغوتشي في الدقيقة 74، ويوشينوري موتو في الدقيقة 90+3، أهداف فيسيل كوبي الياباني.

وسيلاقي فيسيل كوبي في نصف النهائي، الفائز من مواجهة الأهلي السعودي أمام جوهور دار التعظيم الماليزي.

منتخبات سوريا باشرت التحضير النهائي لدورة الألعاب الرياضية الآسيوية الشاطئية السادسة
الوحدة يفوز على الحرية في دوري كرة السلة للرجال
فرنسا تتغلب بصعوبة على آيسلندا في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم
أهلي حلب يسعى إلى تعزيز صدارته للدوري الممتاز من بوابة الشعلة في الجولة العاشرة غداً
دورتموند يتأهل إلى الدور الـ16 في منافسات دوري أبطال أوروبا
