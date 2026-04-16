فيسيل كوبي الياباني يتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا

الرياض-سانا

تأهل فيسيل كوبي الياباني إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة بكرة القدم، بعد فوزه على السد القطري بركلات الترجيح 5-4، في المباراة التي جرت بينهما اليوم في مدينة جدة السعودية ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

وانتهى الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل الإيجابي 3-3، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للفريق الياباني.

سجل كل من رافا موخيكا في الدقيقتين 6 و61، وفيرمينو في الدقيقة 66، أهداف الفريق القطري، في المقابل دوّن كل من يويا أوساكا في الدقيقة 24، ويوسوكي إيديغوتشي في الدقيقة 74، ويوشينوري موتو في الدقيقة 90+3، أهداف فيسيل كوبي الياباني.

وسيلاقي فيسيل كوبي في نصف النهائي، الفائز من مواجهة الأهلي السعودي أمام جوهور دار التعظيم الماليزي.