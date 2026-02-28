بايرن ميونخ يحسم لقاء القمة أمام بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني

برلين-سانا

حسم بايرن ميونخ لقاء القمة أمام مضيفه بوروسيا دورتموند بالفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب سيجنال إيدونا بارك، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من الدوري الألماني لكرة القدم.

وأحرز شلوتربيك هدف التقدم لأصحاب الأرض، في الدقيقة 26، لكن النجم الإنكليزي، هاري كين، أدرك التعادل للضيوف في الدقيقة 54، وعاد كين ليهز شباك دورتموند من ركلة جزاء، محرزاً الهدف الثاني للبايرن في الدقيقة 70، ونجح دورتموند في إدراك التعادل بالدقيقة 83، عن طريق لاعبه السويدي، دانيال سفينسون، لكن بايرن رفض الخروج بنقطة وحيدة، ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة 87، عبر الألماني، جوشوا كيميتش.

وبهذا الفوز، وسع البايرن المتصدر الفارق مع دورتموند الوصيف إلى 11 نقطة، حيث رفع رصيده إلى 63 نقطة، مقابل 52 نقطة لدورتموند، ليقترب بايرن ميونخ من حسم لقب الدوري الألماني.