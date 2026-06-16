البرلمان الأوروبي يوافق نهائياً على الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة

بروكسل-سانا

أعطى البرلمان الأوروبي اليوم الثلاثاء، موافقته النهائية على الاتفاق التجاري المبرم العام الماضي بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، وتخفيف التوترات التجارية.

وبحسب وكالة فرانس برس فقد صوّت النواب الأوروبيون المجتمعون في ستراسبورغ لصالح الاتفاق بأغلبية 440 صوتاً مقابل 151 صوتاً معارضاً و50 ممتنعاً، وفق ما أوردت وسائل إعلام أوروبية.

ويقضي الاتفاق بإلغاء الرسوم الجمركية المفروضة في دول الاتحاد الأوروبي على غالبية المنتجات الصناعية والزراعية القادمة من الولايات المتحدة، مقابل التزام واشنطن بألا تتجاوز الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات الأوروبية نسبة 15 بالمئة.

ورحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لايين بالتصويت، مؤكدةً أن تطبيق الاتفاق بات قريباً، وأنه سيسهم في تحقيق فوائد اقتصادية للأفراد والشركات في الاتحاد الأوروبي.

وبعد موافقة البرلمان الأوروبي، يتعين على الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد استكمال إجراءات التصديق الرسمية على الاتفاق قبل دخوله حيز التنفيذ.

ويتضمن الاتفاق بنداً يقضي بانتهاء العمل به تلقائياً في نهاية عام 2029، ما لم يتم التصويت على تمديده، كما يتيح للمفوضية الأوروبية تعليق تطبيقه إذا لم تلغِ الولايات المتحدة الرسوم الإضافية المفروضة على عدد من المنتجات التي تحتوي على الفولاذ والألمنيوم.

ويأتي الاتفاق في إطار مساعي الجانبين لتجنب تصعيد الخلافات التجارية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين أكبر كتلتين اقتصاديتين في العالم.

وكانت لجنة التجارة في ‌البرلمان الأوروبي صوتت في الثاني من حزيران الجاري، بأغلبية ساحقة لصالح تشريع لتفعيل تخفيضات الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية، في خطوة تهدف إلى الامتثال لاتفاق “تيرنبيري” التجاري ‌الذي تم التوصل إليه ‌مع الولايات المتحدة العام الماضي.