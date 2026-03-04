تواصل أعمال تأهيل قناتي الحسنة والشبرونية في ريف حمص بنسبة انجاز بلغت 30 %

حمص-سانا

تواصل مديرية الموارد المائية في محافظة حمص، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “الفاو”، تنفيذ مشروع إعادة تأهيل قناتي الحسنة والشبرونية في منطقة تلكلخ بريف المحافظة، حيث بلغت نسبة الإنجاز نحو 30 بالمئة حتى تاريخه، وذلك بهدف تحسين البنى التحتية لشبكات الري وتعزيز الاستقرار الزراعي.

وأوضح معاون مدير الموارد المائية بحمص المهندس أيمن شما في تصريح لمراسل سانا، أن المشروع يشمل تأهيل قناتي الحسنة والشبرونية الرئيسيتين المتفرعتين عن نهر الكبير الجنوبي، مبيناً أن الأعمال تتضمن تنظيف القناتين وترميمهما لضمان انسياب المياه بكفاءة، ما يسهم في تحسين ري الأراضي الزراعية ورفع كفاءتها الإنتاجية.

وأشار شما إلى أن المشروع يتضمن أيضاً تنفيذ جدران استنادية من الخرسانة المسلحة لحماية الأراضي من مخاطر الغمر، وتجديد العبّارات المائية المتضررة وإنشاء عبّارات جديدة لتسهيل وصول المزارعين إلى أراضيهم.

ولفت إلى أن الأعمال تشمل كذلك تركيب مآخذ معدنية وبوابات حقلية وأخرى رئيسية لتنظيم عمليات الري وضمان توزيع المياه بعدالة بين المزارعين، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على الإنتاج الزراعي واستقرار النشاط الزراعي في المنطقة.

وبيّن شما أن نسبة الإنجاز في المشروع بلغت نحو 30 بالمئة حتى تاريخه، وشملت تنفيذ جزء من الجدران الاستنادية لحماية الأراضي الزراعية من أخطار الغمر خلال موجات الفيضان، إضافة إلى تعزيل أجزاء من الأقنية الرئيسية والفرعية، وتجهيز المآخذ الرئيسية والحقلية تمهيداً لوضعها بالخدمة ضمن المراحل القادمة من التنفيذ.

وأكد شما أن المشروع يأتي ضمن إطار الشراكة المستمرة مع المنظمات الدولية لتعزيز الإدارة المتكاملة وحوكمة الموارد المائية، بما يحقق استخداماً أكثر كفاءة للمياه في الزراعة، ويسهم في دعم الإنتاجية، ولا سيما في المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح، وتحسين دخل المزارعين.

من جهته، أشار المزارع صفوان مطر من قرية أبو المشاعيب إلى أهمية المشروع في حماية الأراضي الزراعية من الأضرار الناتجة عن السيول والأمطار الغزيرة، لافتاً إلى أنه سيؤمن ريّاً منتظماً وكافياً للمحاصيل الزراعية، ويحسن ظروف العمل الزراعي ويقلل الخسائر.

ويأتي المشروع في إطار خطة لتحسين إدارة المياه في محافظة حمص، بما يرفع كفاءة استخدامها في الزراعة ويعزز الأمن الغذائي.