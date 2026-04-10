أستون فيلا يتجاوز بولونيا وتعادل بورتو مع نوتنجهام فورست في ربع نهائي الدوري الأوروبي

روما ولشبونة-سانا

تخطّى أستون فيلا الإنكليزي مضيفه بولونيا الإيطالي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمعهما، اليوم الخميس، في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة الدوري الأوروبي بكرة القدم.

سجل للفريق الإنكليزي كلّ من إزري كونسا في الدقيقة 44، وأولي واتكينز في الدقيقتين 51 و90+4، فيما وقّع جوناثان رو على الهدف الوحيد لأصحاب الأرض في الدقيقة 90.

وتُجرى مواجهة الإياب الخميس المقبل على ملعب “فيلا بارك” في مدينة برمنغهام الإنكليزية، حيث تبدو حظوظ أستون فيلا أكبر للعبور إلى نصف نهائي البطولة.

وفي مباراة ثانية ضمن الدور ذاته، حسم التعادل الإيجابي 1-1 أحداث مواجهة بورتو البرتغالي ونظيره نوتنجهام فورست الإنكليزي، في المباراة التي جمعتهما على ملعب “دراغاو”.

افتتح ويليام غوميز التسجيل لصالح بورتو في الدقيقة 11، قبل أن يدرك نوتنجهام فورست التعادل عبر هدف عكسي سجله مارتيم فيرنانديز بالخطأ في مرماه بالدقيقة 13.

تشيلسي يحجز مقعداً في نصف نهائي مونديال الأندية على حساب بالميراس
ليفربول يحرز لقب بطولة الدوري الإنكليزي لكرة القدم
تعادل التشيك وكرواتيا في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم
منتخب سوريا الأولمبي لكرة القدم يخسر أمام نظيره الكوري الجنوبي  ودياً
الشرطة أولاً بالترتيب العام لبطولة الجمهورية للمواي تاي للشباب
