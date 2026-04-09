نادي ليفربول يعلن رحيل نجمه آندي روبرتسون

لندن-سانا

أعلن نادي ليفربول الإنكليزي، اليوم، رسمياً أن آندي روبرتسون سيختتم مسيرته مع الفريق بنهاية الموسم الحالي.

وقال النادي في بيان: “بعد تسعة مواسم ناجحة على ملعب أنفيلد، سيترك قائد منتخب اسكتلندا النادي عند انتهاء عقده هذا الصيف، مغادراً كأحد أساطير ليفربول الحقيقية، بعدما كان له دور أساسي في إنجازات الفريق خلال السنوات الأخيرة، حيث خاض 373 مباراة حتى الآن.

وانضم روبرتسون إلى ليفربول قادماً من هال سيتي عام 2017، وحقق مع الفريق لقبين في الدوري الإنكليزي الممتاز، ودوري أبطال أوروبا، وكأس الاتحاد الإنكليزي، ولقبين في كأس الرابطة، إضافة إلى الفوز بكأس العالم للأندية، وكأس السوبر الأوروبي، ودرع المجتمع الإنكليزي.

ويأتي رحيل روبرتسون بعد أيام من إعلان النجم المصري محمد صلاح رحيله عن ليفربول نهاية الموسم الجاري.