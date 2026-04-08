انطلاق بطولة الجمهورية للملاكمة لفئة الشباب

دمشق-سانا   

بمناسبة اليوم الدولي للرياضة، يقيم اتحاد الملاكمة بطولة الجمهورية لفئة الشباب، مواليد 2008-2009 في صالة الجلاء الرياضية بدمشق، بمشاركة منتخبات المحافظات والهيئات الرياضية ابتداءً من اليوم، وتستمر حتى الـ11 من الشهر الحالي.

ووفقاً لتعميم اتحاد اللعبة، تقام اليوم عملية مطابقة الأوزان للمشاركين بالبطولة في صالة الجلاء الرياضية، لتبدأ بعدها المنافسات، التي من المتوقع أن تكون قوية نظراً لقوة التحضيرات الأخيرة.

وأجرت منتخبات المحافظات خلال الفترة القليلة الماضية بطولاتها الفرعية، وانتقت ممثليها للمشاركة ببطولة الجمهورية على ضوء أفضل النتائج المحققة.

