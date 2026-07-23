غداً انطلاق بطولة الجمهورية بالجمباز للفئات العمرية في الفيحاء

دمشق-سانا

يقيم اتحاد الجمباز يومي الجمعة والسبت 24 و25 تموز الجاري، بطولة الجمهورية للفئات العمرية (الصغار والصغيرات والناشئين والناشئات)، وذلك في الصالة الفرعية بمدينة الفيحاء الرياضية بدمشق.

ووفق تعميم أصدره اتحاد اللعبة، يبدأ وصول الفرق والاجتماع الفني اليوم الخميس عند الساعة السابعة والنصف مساءً في صالة الفيحاء، على أن يُعقد اجتماع الحكام وإجراء القرعة، يوم غد الجمعة عند الساعة التاسعة صباحاً في مقر الاتحاد، لتنطلق المنافسات في العاشرة صباحاً من اليوم نفسه.

وتشمل المشاركة في البطولة فئات الصغار والصغيرات من 9 إلى 11 عاماً والناشئين والناشئات من 12 إلى 14 عاماً، ويحق لكل محافظة المشاركة بفريق كامل لكل فئة، مؤلف من 4 لاعبين و4 لاعبات، حيث تُحتسب نتيجة أفضل 3 لاعبين من كل جنس، مع إمكانية المشاركة الفردية لبعض المحافظات وفق الشروط المحددة.

وأوضح اتحاد اللعبة أنه سيتم تطبيق برنامج الحركات الإجبارية القديمة لجميع الفئات العمرية لهذا العام فقط، والذي سبق تعميمه على الاتحادات الفرعية.

وكان الاتحاد شكّل لجاناً متخصصة لإدارة البطولة، حيث يتولى الإشراف العام عامر عطار، وضابط الحماية محمد فوز شرف، وتتولى سوزان حلوبي التحكيم العام للصغيرات والناشئات، وياسر كردي للصغار والناشئين.

وتضم قائمة الحكام: ربا الفصيح، ربا قواف، نسرين حمد، فاطمة هواري، خالد ماردنلي، مصطفى الحاج، هشام هواري، كمال بودقة، محمد يامن نصر، بسام كوسا، وبهجت ونوس.