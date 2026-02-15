6 أندية عربية في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم

6 أندية عربية في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم

عواصم-سانا

تأهلت 6 أندية عربية إلى ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، مع ختام منافسات دور المجموعات.

وضمت الأندية المتأهلة إلى ربع النهائي:

المجموعة الأولى: بيراميدز المصري (متصدراً) – نهضة بركان المغربي (وصيفاً).

المجموعة الثانية: الأهلي المصري (متصدراً) – الجيش الملكي المغربي (وصيفاً).

المجموعة الثالثة: الهلال السوداني (متصدراً) – ماميلودي صندوانز الجنوب أفريقي (وصيفاً).

المجموعة الرابعة: الملعب المالي (متصدراً) – الترجي الرياضي التونسي (وصيفاً).

وستسحب قرعة الأدوار الإقصائية في السابع عشر من الشهر الجاري في مقر الاتحاد المصري لكرة القدم.

