6 أندية عربية في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم

عواصم-سانا
تأهلت 6 أندية عربية إلى ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، مع ختام منافسات دور المجموعات.
وضمت الأندية المتأهلة إلى ربع النهائي:
المجموعة الأولى: بيراميدز المصري (متصدراً) – نهضة بركان المغربي (وصيفاً).
المجموعة الثانية: الأهلي المصري (متصدراً) – الجيش الملكي المغربي (وصيفاً).
المجموعة الثالثة: الهلال السوداني (متصدراً) – ماميلودي صندوانز الجنوب أفريقي (وصيفاً).
المجموعة الرابعة: الملعب المالي (متصدراً) – الترجي الرياضي التونسي (وصيفاً).
وستسحب قرعة الأدوار الإقصائية في السابع عشر من الشهر الجاري في مقر الاتحاد المصري لكرة القدم.