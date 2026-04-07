الهلال يتوج ببطولة دوري السيدات لكرة القدم

دمشق-سانا

توج نادي الهلال بلقب بطولة دوري السيدات لكرة القدم، بفوزه على نادي النصر، الذي انسحب من الشوط الثاني للمباراة بعدما كان الهلال متقدماً بثلاثة أهداف دون مقابل، وذلك في المباراة التي جمعتهما في ملعب الفيحاء بدمشق.

وفي تصريح لـ سانا بينت عضو اتحاد كرة القدم نانسي معمر، أن كرة القدم الأنثوية تتحسن تدريجياً ويجري العمل على تطوير هذه اللعبة في قادم الأيام، لافتة أن بطولة الدوري هذا العام حققت المطلوب في ظل الظروف وتأخر انطلاق الدوري.

بدوره المدير الفني لفريق الهلال أحمد الصالح، أشاد بمستوى اللاعبات في جميع المباريات، مؤكداً أن الفريق لعب بانسجام كبير وقدمت لاعباته مستويات مهارية ملفتة.

عدد من لاعبات فريق الهلال، عبّرن عن سعادتهن بنيل فريقهن لقب بطولة الدوري، وخاصة أن الفريق قدم أداء مميزاً خلال الموسم واستحق اللقب عن جدارة.