تواصل تدريبات تجمع منتخب دمشق وريفها للكيك بوكسينغ استعداداً للاستحقاقات القادمة

دمشق-سانا

تتواصل في صالة الملاكمة بمدينة الفيحاء الرياضية بدمشق تدريبات تجمع منتخب دمشق وريف دمشق لرياضة الكيك بوكسينغ، وذلك ضمن خطة اتحاد اللعبة لعام 2026 بهدف التحضير للاستحقاقات والمشاركات المحلية والدولية القادمة.

ويضم التجمع نخبة من لاعبي ولاعبات فئات الرجال والسيدات والشباب والشابات والناشئين والناشئات، بإشراف الكوادر الفنية والإدارية في اتحاد اللعبة.

ويركز البرنامج التدريبي على تطوير المهارات الأساسية للاعبين ورفع الجاهزية الفنية والبدنية لديهم، بما يسهم في تحقيق نتائج مميزة في البطولات والاستحقاقات الخارجية المقبلة.

وتأتي هذه التجمعات في إطار الخطة الشاملة لاتحاد اللعبة للعام الحالي، والتي تهدف إلى رفع جاهزية اللاعبين للمشاركات الخارجية المرتقبة.

