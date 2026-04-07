أرسنال يحل ضيفاً على سبورتينغ لشبونة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

لشبونة-سانا

يلتقي مساء اليوم ناديا سبورتينغ لشبونة البرتغالي وأرسنال الإنكليزي على ملعب خوسيه ألفالادي، في ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، في مواجهة مثيرة تبقى مفتوحة على كل الاحتمالات.

ويدخل أرسنال اللقاء وعينه على العودة بنتيجة إيجابية تسهل مهمته في مواجهة الإياب بلندن، معتمداً على انسيابية أدائه الجماعي وصلابته الدفاعية، التي باتت سمة متصدر الدوري الإنكليزي في المواعيد الكبرى، وتحت قيادة فنية تسعى لفرض أسلوبها الهجومي منذ البداية.

وفي المقابل، يتطلع سبورتينغ لشبونة لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لعرقلة طموحات الفريق اللندني، متسلحاً بتشكيلة شابة ومنظمة تمتاز بالسرعة في التحولات الهجومية، وخاصة في ظل النتائج المميزة التي حققها “الأسود” على ملعبهم في المسابقة القارية هذا الموسم.

وكان أرسنال قد بلغ هذا الدور بعد تخطيه باير ليفركوزن الألماني بنتيجة (3-1) في مجموع المباراتين، فيما حجز سبورتينغ لشبونة مقعده عقب تجاوزه بودو/غليمت النرويجي بنتيجة (5-3) بعد التمديد.