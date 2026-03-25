فاينال فور سلة الشباب تحت 18 عاماً ينطلق الجمعة القادم

وتقام مباريات هذه المرحلة وفق نظام “الفوز بمباراتين من أصل ثلاث”، حيث يحجز مقعده في النهائي الفريق الذي يحقق انتصارين في سلسلة نصف النهائي.

ويشهد نصف النهائي الأول مواجهة بين أهلي حلب والهومنتمن، حيث تقام المباراة الأولى في صالة الشهباء بحلب بتاريخ الـ 27 من الجاري، تليها المباراة الثانية في صالة الهومنتمن بتاريخ الـ 30 من الجاري، على أن تقام المباراة الفاصلة إن وجدت في الثاني من نيسان في صالة الشهباء.