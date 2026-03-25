فاينال فور سلة الشباب تحت 18 عاماً ينطلق الجمعة القادم

دمشق-سانا
أعلن الاتحاد العربي السوري لكرة السلة موعد انطلاق منافسات مرحلة الفاينال فور من دوري الشباب تحت 18 عاماً لموسم 2025–2026، وذلك بمشاركة فرق أهلي حلب والهومنتمن وحمص الفداء والوحدة التي تأهلت بعد ختام منافسات الدوري.
وتقام مباريات هذه المرحلة وفق نظام “الفوز بمباراتين من أصل ثلاث”، حيث يحجز مقعده في النهائي الفريق الذي يحقق انتصارين في سلسلة نصف النهائي.
ويشهد نصف النهائي الأول مواجهة بين أهلي حلب والهومنتمن، حيث تقام المباراة الأولى في صالة الشهباء بحلب بتاريخ الـ 27 من الجاري، تليها المباراة الثانية في صالة الهومنتمن بتاريخ الـ 30 من الجاري، على أن تقام المباراة الفاصلة إن وجدت في الثاني من نيسان في صالة الشهباء.
أما نصف النهائي الثاني فيجمع حمص الفداء مع الوحدة، حيث يلتقي الفريقان أولاً في صالة غزوان أبو زيد في حمص بتاريخ الـ 27 من الجاري، ثم في صالة راتب الشيخ نجيب بدمشق بتاريخ الـ 30 من الجاري، فيما تقام المباراة الثالثة إن اقتضت الحاجة في صالة غزوان أبو زيد.
وكان أهلي حلب قد تصدر ترتيب دوري الشباب تحت 18 عاماً بالعلامة الكاملة دون أي خسارة، تلاه حمص الفداء بست هزائم، ثم الوحدة والهومنتمن بسبع هزائم لكل منهما.