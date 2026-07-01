بايرن ميونيخ يتعاقد مع النجم المغربي صيباري حتى عام 2031

برلين-سانا

أعلن بايرن ميونخ الألماني، اليوم الأربعاء، تعاقده رسمياً مع الدولي المغربي إسماعيل صيباري، قادماً من آيندهوفن الهولندي.

ويمتد عقد صيباري حتى الـ 30 من يونيو 2031، على أن ينضم إلى الفريق البافاري عقب انتهاء مشاركته مع منتخب المغرب في كأس العالم 2026 المقامة الآن في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وكشفت تقارير صحفية أن صفقة المهاجم المغربي كلفت خزينة بايرن ميونخ مبلغ 55 مليون يورو، وبحسب بيان النادي الألماني، عبر موقعه، سيرتدي صيباري، صاحب الـ25 عاماً، القميص رقم 34 مع بايرن ميونخ، ليصبح أحد أبرز صفقات الفريق استعداداً للمواسم المقبلة.

وكان صيباري سجل 42 هدفاً وقدم 29 تمريرة حاسمة، خلال مسيرته مع نادي آيندهوفن الهولندي، وأسهم في تتويجه بلقب الدوري الهولندي 3 مرات وكذلك كأس السوبر، إضافة إلى الفوز بكأس هولندا مرتين، كما تُوج الموسم الماضي بجائزة أفضل لاعب في الدوري ذاته.