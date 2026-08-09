أهلي حلب يلاقي شرطة بنغلادش في الملحق المؤهل لدور المجموعات بكأس التحدي الآسيوي

دمشق-سانا

يلتقي فريق أهلي حلب مع نظيره شرطة بنغلادش بعد غد الثلاثاء، في العاصمة الأردنية عمّان، ضمن الملحق المؤهل إلى دور المجموعات من كأس التحدي الآسيوي بكرة القدم.

ويستعد لاعبو الفريق للمواجهة المرتقبة عبر تدريبات مكثفة ودورس نظرية بإشراف المدرب الروماني تيتا فاليرو، الذي يملك خبرة واسعة في البطولات المحلية والآسيوية.

ويتطلع أهلي حلب الذي توج بلقب الدوري السوري في الموسم الحالي، للوصول إلى دور المجموعات، وتكرار الإنجاز القاري الذي حققه عام 2010 بالتتويج بكأس الاتحاد الآسيوي، بقيادة المدرب تيتا.

كما يلتقي فريق حمص الفداء مع مضيفه دوردوي القرغيزي ضمن الملحق المؤهل إلى دور المجموعات من بطولة كأس التحدي الآسيوي.

وسيكون حمص الفداء في مهمة صعبة أمام مضيفه القرغيزي، لحجز بطاقة العبور إلى دور المجموعات، ولا سيما أن المباراة ستجري على أرضه وبين جمهوره.