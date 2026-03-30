نادي الكرامة يحقق فوزاً مستحقاً على مستضيفه أهلي حلب في دوري كرة السلة للرجال

حلب-سانا

حقق نادي الكرامة فوزاً مستحقاً على مستضيفه أهلي حلب بنتيجة 83 -70 نقطة، في المباراة التي جرت اليوم في صالة الشهباء بحلب لحساب الجولة الأولى من مرحلة إياب دوري كرة السلة للرجال.

وسيطر الكرامة على مجريات المباراة، وتميز بالدفاع المحكم والهجوم السريع إضافة إلى نجاح لاعبيه المحترفين بتسديد الثلاثيات.

كما فاز نادي الشبيبة على جاره الحرية بنتيجة 91 -86 نقطة في المباراة التي جرت في صالة الشهباء بحلب.

وكانت الجولة الأولى من مرحلة الإياب انطلقت أمس حيث فاز النواعير على حمص الفداء بنتيجة 96-95 نقطة، بعد التمديد.

وتختتم منافسات هذه الجولة يوم غد الثلاثاء بـ “ديربي العاصمة” الذي يجمع الوحدة والجيش عند الساعة السابعة مساء.

أهلي حلب يتفوق على أمية 3-1 في اللقاء الودي الذي جمعهما على أرض ملعب إدلب البلدي
فيروزة يفوز على تلدرة في دوري كرة القدم للسيدات
منتخب سوريا لكرة السلة للسيدات يخسر أمام منتخب إيران في افتتاح مشاركته ببطولة غرب آسيا
ليفربول يخطف فوزاً غالياً من مضيفه نوتينغهام فوريست في الدوري الإنكليزي
الهلال السعودي يفوز على مانشستر سيتي ويبلغ ربع نهائي مونديال الأندية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك