نادي الكرامة يحقق فوزاً مستحقاً على مستضيفه أهلي حلب في دوري كرة السلة للرجال

حلب-سانا

حقق نادي الكرامة فوزاً مستحقاً على مستضيفه أهلي حلب بنتيجة 83 -70 نقطة، في المباراة التي جرت اليوم في صالة الشهباء بحلب لحساب الجولة الأولى من مرحلة إياب دوري كرة السلة للرجال.

وسيطر الكرامة على مجريات المباراة، وتميز بالدفاع المحكم والهجوم السريع إضافة إلى نجاح لاعبيه المحترفين بتسديد الثلاثيات.

كما فاز نادي الشبيبة على جاره الحرية بنتيجة 91 -86 نقطة في المباراة التي جرت في صالة الشهباء بحلب.

وكانت الجولة الأولى من مرحلة الإياب انطلقت أمس حيث فاز النواعير على حمص الفداء بنتيجة 96-95 نقطة، بعد التمديد.

وتختتم منافسات هذه الجولة يوم غد الثلاثاء بـ “ديربي العاصمة” الذي يجمع الوحدة والجيش عند الساعة السابعة مساء.