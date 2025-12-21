فيورنتينا يحقق فوزه الأول في الدوري الإيطالي لكرة القدم

روما-سانا

حقق فيورنتينا أول فوز له في بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم بعد مرور ستة عشر جولة، وجاء على حساب أودينيزي بخمسة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم بينهما اليوم.

سجل أهداف الفائز ماندراغورا في الدقيقة الـ 20، وألبرت غودمونسون بالدقيقة الـ 40، ووندور في الدقيقة الـ 45+4، ومويس كين بالدقيقة الـ 53، فيما سجل هدف أودينيزي الوحيد من توقيع سوليت في الدقيقة الـ 66.

ورغم الفوز بقي فيورنتينا في المركز الأخير برصيد 9 نقاط جمعهما في فوز وستة تعادلات، فيما احتل اودينيزي المركز الحادي عشر برصيد 21 نقطة.

ويتصدر إنتر ميلان ترتيب الفرق برصيد 33 نقطة، يليه جاره ميلان برصيد 32 نقطة.