وزارة الرياضة والشباب تستعرض خطط تطوير الألعاب في ندوة حوارية ضمن معرض دمشق للكتاب

دمشق-سانا

نظمت وزارة الرياضة والشباب، ضمن فعاليات معرض دمشق الدولي للكتاب بدورته الاستثنائية، ندوة حوارية تناولت خطط الوزارة واستراتيجياتها لتطوير مختلف الألعاب الرياضية في سوريا.

وأكد مستشار وزير الرياضة والمتحدث باسم الوزارة أحمد حاج أحمد أن الجلسة تهدف إلى طرح الرؤية المستقبلية للوزارة، واستعراض الأعمال المنجزة خلال عامَي 2025 و2026، مشيراً إلى أهمية الاستماع لمقترحات الجمهور وتحويلها إلى خطوات عملية.

وأوضح أن الحوار شمل مشاركة رؤساء اتحادات كرة القدم والسلة واليد والطائرة، إضافة إلى مدير ألعاب القوة البدنية، بما يتيح عرض رؤية شاملة حول الأولويات والتحديات وخطط التطوير.

من جانبه، وصف رئيس اتحاد كرة القدم فراس تيت الندوة بأنها تجربة فريدة في سوريا، مؤكداً امتلاك الاتحاد خططاً استراتيجية قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى، وأشار إلى الاستعانة بكوادر عربية وأوروبية، والعمل على إحضار كادر إسباني لتطوير منتخب شباب سوريا، مع احتمال التعاقد مع مدير فني من المغرب العربي، ولفت إلى أن تطوير اللعبة يحتاج إلى سنوات ودوري منظم وأندية قوية، داعياً الجمهور إلى التحلي بالصبر وتجنب الشغب لضمان استمرار الدوري بحضور جماهيري.

بدوره، أكد الأمين العام لاتحاد كرة السلة مهند حاج حمادي أن الدوري الحالي يشهد مستوى فنياً وتنظيمياً جيداً، وأشاد بشعبية اللعبة التي قد تتصدر جماهيرياً في بعض الأحيان، مشيراً إلى أن نتائج التطوير ستظهر ضمن خطط تمتد من أربع إلى ست سنوات تشمل المنتخبات الوطنية والتحضيرات الفنية.

أما مدير مكتب ألعاب القوة المركزي مجد مغربي، فبيّن أن الندوة تعزز الشفافية بين الوزارة والجمهور، مستعرضاً إنجازات الألعاب القتالية خلال عام 2025، ومنها نتائج مشرفة في بطولة العالم للكيك بوكسينغ وعدد من البطولات الدولية، وأكد جاهزية الوزارة للرد على الاستفسارات ومتابعة تطوير الألعاب وفق خطط استراتيجية مستقبلية.

وشهدت الندوة حضوراً وتفاعلاً لافتاً من الإعلاميين والجمهور، الذين ثمّنوا مبادرة الوزارة في تنظيم جلسات حوارية مفتوحة تتيح التواصل المباشر مع المسؤولين الرياضيين.

