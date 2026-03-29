النواعير يفوز على حمص الفداء في قمة الجولة الأولى لإياب دوري كرة السلة للرجال

حمص-سانا

حسم فريق النواعير لقاء القمة في الجولة الأولى لإياب دوري الرجال بكرة السلة، والذي جمعه اليوم في حمص مع مضيفه حمص الفداء، بالفوز بنتيجة 96-95 نقطة، بعد التمديد.

وجاءت المباراة ندية ومثيرة من الفريقين ولم تحسم حتى الثواني الأخيرة من عمر اللقاء، التي حسمها النواعير بفارق نقطة واحدة ليعزز موقعه في صدارة ترتيب الفرق برصيد 16 نقطة.

وأنهى النواعير النصف الأول من اللقاء متقدماً بفارق خمس نقاط بواقع 49-44 نقطة، في ظل تألق لافت للاعبين المحترفين وبشكل خاص في التسديد من خارج القوس.

وفي الربعين الثالث والرابع تواصلت الندية والتكافؤ بين الفريقين ليخطف محترف فريق حمص الفداء دينغ التعادل في الثانية الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة التي انتهت بالتعادل 83-83 نقطة، ليخوض الفريقان وقتاً إضافياً نجح فيه النواعير بخطف الفوز.

وتستكمل الجولة غداً الإثنين بلقاءين في صالة الشهباء بحلب، حيث يلتقي في المباراة الأولى الحرية مع الشبيبة عند الساعة الخامسة والنصف مساء، تليها عند الثامنة والنصف مواجهة قمة تجمع أهلي حلب مع الكرامة.

وتختتم منافسات هذه الجولة يوم الثلاثاء المقبل بـ “ديربي العاصمة” الذي يجمع الوحدة والجيش عند الساعة السابعة مساء.

بالعلامة الكاملة… منتخب سوريا للشباب يتوج بطلاً لدورة “ماندري” في إندونيسيا
فريق أتالانتا يستعين بخدمات المدرب الإيطالي بالادينو
بول بوغبا يعود لملاعب كرة القدم من بوابة موناكو
منتخب سوريا للناشئات بكرة القدم يشارك في تصفيات كأس آسيا
ثلاثة لقاءات اليوم في الجولة الرابعة عشرة من الدوري الممتاز لكرة القدم
