إنتر يتجاوز يوفنتوس بهدف قاتل في قمة الدوري الإيطالي

ميلانو-سانا

حقق إنتر انتصاراً مثيراً في الدقيقة 90 على حساب ضيفه يوفنتوس بهدف قاتل، وبنتيجة 3-2 في قمة المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وبهذا الفوز أعاد إنتر الفارق في صدارة الترتيب إلى ثماني نقاط مع جاره ومطارده ميلان صاحب مباراة مؤجلة أمام كومو.

سجّل أهداف إنتر أندريا كامبيازو (17 بالخطأ في مرمى فريقه)، والبديل بيو إيسبوزيتو (76)، وجيلينسكي (90)، فيما أحرز كامبيازو (26)، ومانويل لوكاتيلي (83) هدفي يوفنتوس.

وعانى يوفنتوس من النقص العددي في الدقيقة 42 بعدما حصل لاعبه بيير كالولو على البطاقة الصفراء الثانية.

ويتصدر إنتر الدوري الإيطالي برصيد 61 نقطة من 25 مباراة أمام ميلان الثاني برصيد 53 من 24 مباراة، مقابل 46 نقطة ليوفنتوس في المركز الخامس.