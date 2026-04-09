برشلونة يتقدّم بشكوى إلى الاتحاد الأوروبي ضدّ التحكيم

مدريد-سانا

تقدّم نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، اليوم الخميس، بشكوى إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، لما عدّه خطأً تحكيمياً خلال مباراة فريقه أمام أتليتيكو مدريد في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وقال برشلونة في بيان: “يعتقد النادي أنّ التحكيم كان مخالفاً للوائح المعمول بها، ما أثر بشكل مباشر على مجريات المباراة ونتيجتها”.

ووقع الحادث المذكور في الدقيقة 55، خلال ركلة مرمى، حين لمس البديل مارك بوبيل مدافع أتليتيكو مدريد الكرة داخل منطقة الجزاء، بعدما مررها إليه حارس مرماه الأرجنتيني خوان موسو.

لم يُطلق الحكم الروماني إستفان كوفاتش صافرته معلنا عن وجود خطأ، ولم يُنبّهه حكم الفيديو المساعد ما أثار غضب لاعبي برشلونة وجهازه الفني.

وعبّر الألماني هانزي فليك مدرب النادي عن غضبه مما حصل، مؤكداً أن اللاعب يستحق بطاقة حمراء، إضافة إلى احتساب ركلة جزاء، كان من الممكن أن يغير ذلك مجرى المباراة تماماً.

وكان أتليتيكو متقدماً بنتيجة 1-0 في ذلك الوقت.

وأضاف برشلونة: “يرى النادي أنّ هذا القرار، إضافة إلى خطأ تقنية الفيديو المساعد، يُعدّ خطأً جسيماً، وعليه، طلب النادي إجراء تحقيق، والاطلاع على تسجيلات الحكم، وإذا لزم الأمر، اعترافاً رسمياً بالأخطاء المرتكبة واتخاذ الإجراءات المناسبة”.

ومن المقرر إقامة مباراة الإياب في الـ 14 من نيسان في مدريد.