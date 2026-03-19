التعادل الإيجابي يحسم لقاء قمة الدوري الممتاز بين أهلي حلب والجيش

دمشق-سانا

خيم التعادل الإيجابي بهدف لمثله على مباراة أهلي حلب والجيش، التي جمعتهما في ملعب الفيحاء بدمشق اليوم الخميس، في افتتاح الجولة الـ 15 من الدوري الممتاز لكرة القدم.

وافتتح أهلي حلب التسجيل عن طريق لاعبه فواز بوادقجي، قبل أن يدرك محمد الواكد التعادل للجيش.

وتستكمل هذه الجولة منافساتها الأحد القادم، بلقاء أمية والكرامة على ملعب إدلب البلدي، على أن تقام الإثنين القادم خمس مباريات تجمع الحرية مع الشرطة على ملعب حلب البلدي، وجبلة مع تشرين على ملعب جبلة البلدي، وحطين مع الطليعة على ملعب اللاذقية البلدي، وحمص الفداء مع خان شيخون على ملعب الفيحاء بدمشق، والفتوة مع دمشق الأهلي على ملعب دير الزور البلدي، وتختتم الثلاثاء المقبل بلقاء الوحدة مع الشعلة على ملعب الفيحاء بدمشق.