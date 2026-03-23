جريزمان يقترب من الانتقال إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم

مدريد-سانا

اقترب النجم الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد، من خوض تجربة جديدة في الدوري الأمريكي لكرة القدم، وذلك بعد توصله إلى اتفاق شفهي للانتقال إلى نادي أورلاندو سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة “آس” الإسبانية أن إدارة أتلتيكو مدريد اتفقت مع جريزمان على منحه فرصة الرحيل، تقديراً لما قدمه للنادي، باعتباره الهداف التاريخي له، ورابع أكثر اللاعبين مشاركة في المباريات عبر تاريخه.

وحسب التقرير، فإن فترة التوقف الدولي الحالية تعد الأنسب لإتمام التفاصيل النهائية، حيث من المنتظر أن يسافر جريزمان إلى الولايات المتحدة للاتفاق على بنود عقده الجديد مع أورلاندو سيتي، تمهيداً لتحقيق حلمه بإنهاء مسيرته الاحترافية هناك.

ومن المتوقع أن ينضم جريزمان إلى فريقه الجديد فور نهاية الموسم الحالي، على أن يحصل على فترة راحة قصيرة قبل السفر إلى الولايات المتحدة، وهو في سن الخامسة والثلاثين.