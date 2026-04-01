ودياً.. فوز المغرب على البارغواي وتعادل مصر مع إسبانيا

عواصم-سانا

فاز المنتخب المغربي على منتخب باراغواي بهدفين مقابل هدف واحد، في مباراة دولية ودية أقيمت بينهما اليوم، على ملعب بوليرت ديليليس في لانس بفرنسا.

افتتح بلاس الخنوس التسجيل للمنتخب المغربي في الدقيقة 49، وأضاف نائل العيناوي الهدف الثاني في الدقيقة 54، وقلصت باراغواي الفارق في الدقيقة 88 عبر جوستافو كاباليرو.

وكان المنتخب المغربي تعادل يوم الجمعة الماضي أمام الإكوادور بنتيجة 1-1.

ويتواجد المنتخب المغربي في المجموعة الثالثة في المونديال، وذلك إلى جوار كل من البرازيل وإسكتلندا إضافة إلى هايتي.

وفي مباراة ثانية نجح منتخب مصر في الصمود أمام نظيره إسبانيا، المصنف الأول على العالم، لينتزع منه تعادلاً ثميناً 0-0، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب إسبانيول، ضمن استعدادات الفريقين لخوض بطولة كأس العالم.

وأنهى المنتخب المصري المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد حمدي فتحي في الدقيقة 85، إلا أن ذلك لم يمنعه من الحفاظ على التعادل.

كما تعادل منتخب الجزائر مع منتخب أوروغواي، بدون أهداف، في المباراة التي جمعت الفريقين، بملعب “أليانز ستاديوم” في تورينو بإيطاليا.

وأوقعت قرعة كأس العالم منتخب الجزائر، في المجموعة العاشرة التي تضم منتخبات الأرجنتين والنمسا والأردن.