نادي الجيش الملكي المغربي يتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

القاهرة-سانا

تأهل نادي الجيش الملكي المغربي إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم بعد فوزه على مضيفه بيراميدز المصري بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما اليوم، في إياب الدور ربع النهائي من البطولة.

وكانت مواجهة الذهاب في المغرب انتهت بالتعادل 1-1 فحسم بذلك الجيش الملكي تأهله بعد تفوقه في مجموع مباراتي الذهاب والإياب 3-2.

سجل الجيش الملكي مبكراً بهدف أحرزه رضا سليم في الدقيقة التاسعة، وفي الدقيقة 54 تمكن ربيع حريمات من إضافة الهدف الثاني، وتمكن بيراميدز من تقليص الفارق عقب تسجيله هدفه الوحيد بواسطة فيستون مايلي في الدقيقة 62.

