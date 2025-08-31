فوز نابولي وروما في الدوري الإيطالي لكرة القدم

روما-سانا

حقق نابولي فوزاً صعباً على حساب كالياري بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن الجولة الثانية من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وانتظر حامل اللقب حتى الدقيقة الـ 90+5 ليسجل هدف اللقاء الوحيد عبر لاعبه انغويسا.

وبهذا الفوز رفع نابولي رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة مقابل نقطة واحدة لكالياري في المركز الرابع عشر.

وفي لقاء آخر تجاوز روما مضيفه بيزا بهدف دون رد حمل توقيع ماتياس سولي في الدقيقة الـ 55.

وهو الفوز الثاني لروما في بطولة الدوري ليرفع رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني خلف نابولي بفارق الأهداف، فيما احتل بيزا المركز الخامس عشر برصيد نقطة واحدة.