شرطة حماة يتعادل مع مورك بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم لفئة الشباب

إدلب-سانا

تعادل فريق شرطة حماة مع مورك بهدف لكل منهما اليوم الأحد، ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم لفئة الشباب، في المباراة التي جمعتهما اليوم على أرض ملعب إدلب البلدي.

وكانت المباراة متكافئة وندية، وشهدت ضياع عدة فرص من الجانبين، قبل أن تنتهي بواقع التعادل، ويظفر كل فريق بنقطة واحدة.

وأشار فاخر مصري مساعد مدرب فريق شباب مورك في تصريح لـ سانا إلى أن المباراة كانت قوية، وقد أضاع الفريقان فرصاً عدة كانت سانحة للتسجيل.



وبيّن خالد مباوي مدرب شباب شرطة حماة أن فريقه سيطر على أغلب مجريات المباراة، منوهاً بمعاناة فريقه بلعب مبارياته خارج حماة، بسبب عدم جاهزية الملاعب.